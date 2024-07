Pacheco relembra 30 anos do tetracampeonato e parabeniza senador Romário Em 17 de julho de 1994, o Brasil venceu a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2024 - 15h17 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pacheco relembra 30 anos do tetracampeonato Jefferson Rudy/Agência Senado - 10/07/2024

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), relembrou os 30 anos do tetracampeonato da Seleção Brasileira e parabenizou o senador Romário (PL-RJ), que foi um dos jogadores responsáveis pela conquista do título.

“Há 30 anos, a Seleção Brasileira nos uniu em torno do tetracampeonato inédito na história das Copas do Mundo. Todos numa corrente positiva pelo Brasil. Parabéns aos heróis da conquista, em especial ao hoje colega senador Romário. Que possamos viver novos momentos de união e conquistas, mesmo com as divergências, para o bem do nosso país”, declarou Pacheco.

Na última quarta-feira (17), a conquista do tetra completou 30 anos. Em 17 de julho de 1994, o Brasil venceu a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos, garantindo o tetracampeonato mundial.

A partida, realizada no Estádio Rose Bowl, em Pasadena, contou com mais de 94 mil espectadores e terminou sem gols nos 90 minutos regulamentares e na prorrogação. Romário, Branco e Dunga converteram suas cobranças de pênalti, enquanto os italianos desperdiçaram três, uma delas defendida por Taffarel.

Naquela época, ambas as equipes buscavam o tetracampeonato. O Brasil havia vencido o Mundial em 1958, 1962 e 1970, e mais tarde conquistaria o pentacampeonato em 2002.