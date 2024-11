Pacheco sobre explosão na Esplanada: ‘Momento de aferir as circunstâncias' Senador disse que a governadora interina do DF, Celina Leão, o avisou sobre uma investigação Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 21h35 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h12 ) twitter

Pacheco disse que situação está sendo averiguada Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na noite desta quarta-feira (13) que é o “momento de aferir as circunstâncias" do que aconteceu na Esplanada dos Ministérios. Pacheco disse que foi informado sobre as explosões ao finalizar a sessão no Senado por volta de 21h15.

O senador disse que a orientação é que todos deixem o prédio pela garagem e que a polícia legislativa está averiguando a segurança em torno do Congresso. “O estado é de precaução", afirmou. Segundo ele, a governadora em exercício do DF, Celina Leão, falou com ele por telefone e informou que uma investigação já está sendo feita. “Obviamente o risco não foi todo dissipado", disse.

Pacheco também lamentou a morte registrada no incidente. “Obviamente nos manifestamos todo nosso sentimento, nossa solidariedade. Lamentamos, sem conhecer ainda a circunstância", afirmou.

A Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, está isolada após pelo menos duas explosões serem registradas próximo ao STF (Supremo Tribunal Federal) e da Câmara dos Deputados. As pessoas que estão com carros estacionados próximos ao Congresso estão impedidas de sair enquanto os veículos não forem averiguados.