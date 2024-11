Pacote de revisão de gastos está pronto e aguarda aval de Lula para anúncio, diz Haddad Em encontro com ministro da Fazenda, presidente Arthur Lira destacou que fará todos os esforços para a votação das medidas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 16h45 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h59 ) twitter

Pacote de revisão de gastos está pronto, diz Haddad Diogo Zacarias/MF - Arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quarta-feira (13) que o pacote de revisão de gastos está pronto e a equipe econômica aguarda o aval de Luiz Inácio Lula da Silva para detalhar as propostas. “Não sei se há tempo hábil [para anunciar essa semana]. Se o presidente autorizar, anunciamos. Mas o mais importante é assim que ele der a autorização, nós estamos prontos para dar publicidade aos detalhes”, disse.

A declaração foi dada por Haddad após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em Brasília, para apresentação das linhas-gerais do corte de gastos. “Ele sabe, pela dinâmica das despesas, que se a gente não colocar as rubricas dentro da mesma lógica, fica difícil de sustentar o arcabouço no tempo... Estamos preocupados em regras sustentáveis para fazer com que tenha vigência longa e cumpra seu objetivo. E a sinalização é que ele vai fazer todo o esforço necessário.

Questionado sobre o valor do pacote, Haddad não quis antecipar a ordem dos recursos. “Mais do que número, que é expressivo, é o compromisso de manter as regras fiscais estabelecidas desde o ano passado... As rubricas devem, todas elas, na medida do possível, serem incorporadas na visão geral do arcabouço para que seja sustentável no tempo”.

Mais cedo, Haddad se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para tratar do pacote. A pasta deve ser alvo da revisão de gastos após pedido de Lula. “Apresentamos os argumentos e as ideias e eles colocaram as equipes técnicas à disposição do Tesouro Nacional, que está capitaneando o debate com deles. Vamos ver se conseguimos em tempo hábil incluir mais algumas medidas no conjunto daquelas que já estão pactuadas com os ministérios.”

Nos últimos dias, Haddad e Lula têm debatido o pacote com diversos ministérios. Há ministros que, inclusive, falaram em eventual demissão caso fosse deixado de fora da pauta. “Os ministros foram submetidos à ideia, reagiram de várias maneiras, mas todos compreenderam a necessidade de termos sustentabilidade nos próximos anos. E se depender de mim, essa arquitetura deve ser de longo prazo no Brasil”, defendeu o chefe da Fazenda.

A expectativa do mercado é de que o pacote de revisão de gastos seja de R$ 30 bilhões, analisou o economista Ricardo Buso, em entrevista à RECORD NEWS, no dia 4 de novembro. Segundo o especialista, o setor econômico não ficará satisfeito caso o valor do corte seja abaixo da expectativa, e espera que o governo tenha compromisso com o pacote anunciado.