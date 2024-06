Pacto contra analfabetismo quer melhorar qualificação de jovens e adultos e ampliar vagas no EJA Decreto também cria a medalha Paulo Freire, para premiar ações de escolas e instituições que se destacarem no campo

11,4 milhões de brasileiros ainda não sabem ler e escrever (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instituiu o novo Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos nesta quinta-feira (6). Entre os principais objetivos, estão a superação do analfabetismo de pessoas a partir de 15 anos, a ampliação de vagas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) nos sistemas públicos de ensino, entre outros (confira lista completa abaixo). As ações do pacto também poderão ser implementadas em espaços de educação popular, práticas educativas realizadas por movimentos sociais e organizações da sociedade civil para promover a alfabetização de pessoas nessa condição.

Em 13 anos, a taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para 7% no Brasil, uma redução de 2,6 pontos percentuais, mostram dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados em maio, que comparou as informações com o levantamento feito em 2010. Apesar da queda, 11,4 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever no país.

Adultos com 65 anos ou mais continuam com a maior taxa de analfabetismo, apontou a pesquisa. Entretanto, o grupo teve a maior queda em pontos percentuais ao longo dos últimos três censos, passando de 38% em 2000, para 29,4% em 2010 e 20,3% em 2022. Segundo o decreto do pacto, as ações prioritárias devem visar o atendimento de grupos sociais em maior situação de vulnerabilidade, como os idosos, além de perfis socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero.

Veja os principais objetivos do pacto

Superar o analfabetismo das pessoas com quinze anos ou mais;

Ampliar a aprendizagem ao longo da vida, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho;

Elevar a escolaridade das pessoas com quinze anos ou mais que não tenham acessado ou não tenham concluído o ensino fundamental e o ensino médio;

Ampliar as matrículas da EJA nos sistemas públicos de ensino; e

Qualificar o atendimento na EJA, por meio da melhoria das condições de oferta da modalidade em todas as etapas.

O apoito do União será feito em repasses de recursos por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, do Plano de Ações Articuladas, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e o Programa Brasil Alfabetizado. O governo federal também deverá adquirir materiais didáticos para os alunos do EJA, além de realizar campanhas nacionais de mobilização.

Organização

O grupo responsável pelas ações de formação no âmbito do Pacto terá uma estrutura com diversos especialistas, como coordenadores pedagógicos, formadores regionais e estaduais. Ao todo, a organização vai contar com profissionais da educação em cinco esferas.

Veja mais detalhes

Coordenadores Pedagógicos - professores que atuem em redes públicas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis por estimular, articular e acompanhar a implementação das ações e das estratégias previstas no âmbito do Pacto;

Articuladores Regionais - professores que atuem em redes públicas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis por assessorar o planejamento e acompanhar a execução das atividades desenvolvidas pelos Formadores Regionais para os Municípios e para os Estados;

Formadores Regionais para os Municípios - professores que atuem em redes públicas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis pela capacitação dos formadores locais de cada Município; e

Formadores Regionais para os Estados - professores que atuem em redes públicas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis pela capacitação dos formadores das Secretarias Estaduais de Educação.

Quem pode participar?

O decreto lista as organizações ou entidades governamentais que podem participar das ações. Entre elas, estão associações de empregadores, sindicatos, empresas e cooperativas, além de organizações internacionais.

Veja lista completa abaixo

Órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal;

Empresas e cooperativas;

Associações de trabalhadores, sindicatos de categorias profissionais ou outras entidades da classe trabalhadora;

Associações de empregadores, sindicatos das categorias econômicas ou outras entidades da classe patronal;

Serviços sociais autônomos que ofertem programas de aprendizagem;

Instituições de EPT;

Organizações internacionais; e

Organizações da sociedade civil.

Medalha Paulo Freire

Além disso, o governo criou a Medalha Paulo Freire, em homenagem ao patrono da educação do país. Ela será entregue para as redes de ensino e a instituições que se destacarem nos esforços de superação do analfabetismo no País, por meio de ato do Ministro de Estado da Educação.