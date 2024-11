Padilha defende que PT faça balanço das eleições para voltar a ser ‘protagonista’ Ministro das Relações Institucionais destacou que candidatos que apoiaram Lula derrotaram líderes da extrema-direita Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 14h40 (Atualizado em 28/10/2024 - 15h57 ) twitter

Padilha visitou Lula no Palácio da Alvorada nesta segunda (28) Gil Ferreira/SRI - 28.10.2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (28) que o PT é o campeão das eleições presidenciais no Brasil, mas reconheceu que o partido está na zona de rebaixamento com o resultado do pleito municipal de 2024.

Diante do cenário, o responsável pela articulação política do governo defendeu que a sigla faça um balanço sobre o desempenho eleitoral.

“O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas não saiu do Z4 [termo utilizado no futebol para se referir a zona de rebaixamento] que entrou em 2016 nas eleições municipais. Teve conquistas importantes, elegeu [pessoas] em cidades importantes, mas tem esforço de recuperação e acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre esse resultado, em como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes e médias cidades”, disse Padilha.

“O PT foi o terceiro que mais conquistou prefeituras, o terceiro que mais aumentou em população governada. Mas não saiu da situação [da zona de rebaixamento]. O PT tem um debate a fazer com o segmento dos trabalhadores, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo não se sentiram representados”, acrescentou.

Os partidos de centro e de direita saíram vitoriosos nas eleições municipais de 2024, enquanto legendas mais alinhadas à esquerda ficaram enfraquecidas. A sigla com mais vitórias foi o PSD, com 885 prefeituras. Em seguida, vêm MDB (853), PP (746), União Brasil (583) e PL (516). O PT aparece em nono lugar no ranking (252).

Padilha defendeu que a “grande vitoriosa foi a reeleição”. O ministro apresentou dados de que a taxa de recondução ao cargo está em 82%. “Mesmo os prefeitos que não tinham ultrapassado 30% no primeiro turno conseguiram se reeleger. Os prefeitos aproveitaram o bom momento de recuperação econômica do país, a verdadeira injeção de recursos que o governo federal fez com aumento das transferências diretas. Nós repassamos aos municípios R$ 67 bilhões, direto para os fundos municipais”.

O ministro ressaltou ainda que candidatos que apoiaram Lula nas eleições presidenciais derrotaram líderes da extrema-direita. “Nenhum ex-ministro de Bolsonaro foi eleito nas eleições. Verdadeiros ícones da extrema-direita foram derrotados neste segundo turno”, afirmou, acrescentando os casos de Santarém (PA), Belém (PA), Niterói (RJ) e Fortaleza (CE).

Lula no Alvorada

O presidente Lula está bem, ativo e deve manter o ritmo atual de trabalho e passar os próximos dias no Palácio da Alvorada, em Brasília. A recomendação médica é de evitar viagens longas, segundo Padilha. “O presidente deve manter a rotina de atividades, até por recomendação médica, no Alvorada. Não entrei em detalhes, mas deve fazer despacho hoje à tarde por aqui. A recomendação é manter esse ritmo atual de atividades. Defendemos que ele possa continuar no Alvorada nos próximos dias até nova avaliação da equipe médica.”

No último dia 19, Lula teve um acidente doméstico e precisou cancelar diversas agendas, como eventos na Rússia, na Colômbia e em São Paulo. O presidente foi cortar as unhas dos pés, quando se desequilibrou e bateu a cabeça na parte de trás. O petista levou cinco pontos na nuca e, desde então, tem repetido exames a fim de detectar eventual sangramento interno.