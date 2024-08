Governo quer prioridade para votar regulamentação da reforma tributária nesta semana Ministro se reuniu mais cedo com presidente Lula para debater a pauta legislativa no segundo semestre Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 11h53 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h01 ) ‌



Lula se reúne com ministros e líderes do governo no Congresso Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo - 08.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta segunda-feira (12), com ministros e líderes do governo, no Palácio do Planalto, em Brasília. A prioridade do Executivo na pauta legislativa é a conclusão da votação da regulamentação da reforma tributária ainda neste ano, como informou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A expectativa é de que a matéria seja analisada nesta semana.

“Na Câmara, a prioridade é encaminhar, o mais rápido possível, a votação do segundo projeto da regulamentação da reforma tributária, que foi amplamente discutida no primeiro semestre. Quem puxa a relatoria é o deputado Mauro Benevides, e o líder do governo já reforçou que tem acordo entre os líderes”, disse Padilha após a reunião.

A reunião ocorre na semana em que a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos, após recesso legislativo. A previsão é de que os parlamentares façam um esforço concentrado para analisar diversas matérias, em função das eleições municipais de outubro. Uma das prioridades é a regulamentação da reforma tributária, aprovada no ano passado. O foco é no segundo projeto, que trata do comitê gestor do novo imposto sobre bens e serviços.

Outro projeto debatido entre Lula, ministros e líderes foi o Acredita, programa de reestruturação do mercado de crédito no Brasil com quatro eixos. “Foi reunião sobre pauta legislativa. Passamos em revista essas coisas todas”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Participaram da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Laércio Portela (Comunicação Social). Os líderes do governo Jaques Wagner (Senado), José Guimarães (Câmara dos Deputados) e Randolfe Rodrigues (Congresso) também marcaram presença.