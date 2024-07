Pagamento à vista do IPVA e do IPTU terá desconto de 10% no DF Medida foi assinada nesta quarta-feira pela governadora em exercício, Celina Leão

‌



A+

A-

IPVA e IPTU terão desconto no pagamento à vista

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assinou nesta quarta-feira (10) um decreto que vai oferecer 10% de desconto no pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). A medida vai valer, também, para a compra de veículos usados que ainda não tiveram o imposto regularizado.

Outra mudança prevista no decreto é que, na compra de um veículo, o novo proprietário ficará responsável pelo pagamento do IPVA. Antes, o antigo dono precisava arcar com o pagamento do imposto.

“Estamos sempre pensando em prestigiar aquele contribuinte que paga em dia. As pessoas vão ao comércio e quando pagam à vista recebem desconto, por exemplo”, comentou a governadora em exercício.

Celina relembrou que a legislação foi proposta por ela quando atuava como deputada distrital. “Por isso, é uma grande alegria hoje estar sancionando a medida.”

Os decretos foram assinados durante entrega de troféus Selo Empresa Parceira da Juventude, uma iniciativa da Secretaria da Família e Juventude que incentiva os empresários a abrir vagas para jovens que estão em busca do primeiro emprego.