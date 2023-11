Parte do teto do Palácio do Planalto cede e desaba; veja vídeo Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ainda não se sabe a causa da queda e não há informações sobre feridos Parte do teto do Palácio do Planalto cede e desaba; veja vídeo

Gesso do teto do Palácio do Planalto desabou Alan Sérgio/Record - 21.11.2023

Parte de uma placa de gesso do teto do térreo do Palácio do Planalto, edifício de trabalho do presidente da República, em Brasília, desabou na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ainda não se sabe a causa da queda e não há informações sobre feridos, mas o caso está em apuração. Uma servidora do local disse à reportagem que a principal suspeita é que o desabamento tenha ocorrido por causa dos ventos e das chuvas na capital federal.

Um vídeo gravado pela Record TV mostra placas de gesso caídas no chão ao lado de barras de ferro. Nas imagens, uma parte do teto ainda parece estar pendurada, e as demais peças foram afastadas do caminho.

Quando o episódio ocorreu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estava no local — ele cumpria agenda no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

*Colaborou Augusto Fernandes