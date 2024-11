PCDF cumpre 69 mandados e bloqueia R$ 5 milhões de grupo especializado em furtar cabos Mandados foram cumpridos nesta quinta-feira; denúncias de crime podem ser feitas pelo 197 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 08h54 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo era especializado em furto de cabos de telefonia e de dados PCDF/Divulgação - 31

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) cumpriu na manhã desta quinta-feira (31) 21 mandados de prisão preventiva contra um grupo especializado no furto de cabos telefônicos, de energia e transmissão de dados. Os agentes também cumprem 48 mandados de busca e apreensão e ordens de arresto e sequestro de bens com bloqueio de R$ 5,7 milhões de contas bancárias vinculadas aos criminosos.

Chamada de operação Power Cut, os policiais explicam que o grupo utilizava estabelecimentos de reciclagem e ferros velhos e causavam grandes prejuízos financeiros e operacionais para a população devido aos frequentes cortes de energia causados pelos frutos.

A polícia informa que a prática de furto de cabos tem sido recorrente em diversas regiões do país e alerta que o crime, além de gerar prejuízo financeiro, compromete a infraestrutura básica e pode deixar hospitais, escolas, sistemas de transporte e residências vulneráveis a interrupções no fornecimento de energia e comunicação.

Caso alguma atividade suspeita seja identificada, denúncias podem ser feitas pelo 197.