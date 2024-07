PCDF investiga grupo que se passava por plano de saúde e teria sonegado R$ 26 milhões Organização atuava desde 2017 e é investigada também por lavagem de dinheiro; suspeitos podem pegar até 26 anos de prisão Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 26/07/2024 - 14h54 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h05 ) ‌



Grupo utilizava familiares como "laranjas" José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) uma operação contra uma organização criminosa que atuava por meio de uma empresa de plano de saúde e sonegou R$ 26,6 milhões em impostos. A ação ocorreu nas regiões administrativas do Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama.

De acordo com as investigações, o grupo utilizou empresas de fachada para a circulação milionária de ativos financeiros provenientes de sonegação. Essas empresas movimentaram quantias maiores que o faturamento declarado e utilizavam familiares e ex empregados dos chefes da organização como “laranjas”.

Segundo a polícia, o grupo atuava desde 2017 no Distrito Federal e a operadora do plano de saúde utilizada para aplicar golpes teve a a inscrição suspensa junto à ANS (Agência Nacional de Saúde) em 2023.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Caso condenados, podem pegar até 26 anos de prisão.

*Sob supervisão de Bruna Lima