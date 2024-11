PDT confirma apoio a Hugo Motta à presidência da Câmara Sigla integra blocão liderado por Elmar Nascimento; ao todo, 12 partidos declararam apoio ao deputado do Republicanos Brasília|Do R7 05/11/2024 - 18h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 19h07 ) twitter

Hugo Motta é candidato à Presidência da Câmara em 2025 Mário Agra/Câmara dos Deputados

O PDT formalizou nesta terça-feira (5) o apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. Mais cedo, Motta já havia recebido a anuência oficial da federação PSDB-Cidadania e do PSB. Ao todo, esses três partidos reúnem 43 parlamentares e integram o blocão partidário liderado por Elmar Nascimento (União Brasil-BA) na Câmara.

A reunião da bancada que formalizou o apoio a Hugo Motta contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. O anúncio foi feito pelo líder do PDT na Câmara, Afonso Motta, acompanhado do deputado André Figueiredo (PDT-CE).

“Estamos dentro de uma linha de coerência e julgamos que o trabalho de Lira tem sido eficaz, buscando o diálogo e a conciliação. Tínhamos um indicativo inicial para o Elmar, mas esse assunto evoluiu, porque o Hugo é um articulador nato”, afirmou Lupi.

“Temos absoluta convicção de que, apesar de não termos, necessariamente, convergências ideológicas, assim como não tínhamos com Arthur, será uma gestão em defesa da democracia”, declarou Figueiredo.

Até o momento, Motta conta com o respaldo dos seguintes partidos:

PT

PSB

PV

PCdoB

PL

PP

MDB

Podemos

Republicanos

PSDB

Cidadania

PDT



Juntas, as siglas somam 373 parlamentares. A candidatura de Hugo Motta foi oficializada em 29 de outubro, no mesmo dia em que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou seu apoio ao deputado paraibano.

Interlocutores de Motta acreditam que, com o tempo e o apoio crescente de outros partidos, ele poderá chegar à eleição de fevereiro de 2025 como candidato único.

