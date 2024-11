PDT deve anunciar apoio a Hugo Motta na próxima semana Partido pode se tornar no 9° a aderir à candidatura do deputado paraibano ao comando da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 16h39 (Atualizado em 31/10/2024 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Partido deve aguardar desistência de Elmar Nascimento (União-BA) para oficializar apoio a Motta Marina Ramos / Câmara dos Deputados - 29/10/2024

A bancada do PDT na Câmara deve anunciar, na próxima semana, a adesão à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à Presidência da Casa. Conforme apurou o R7, a ação da bancada deve ocorrer após o anúncio oficial da saída do líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), da disputa, pois o PDT havia firmado apoio ao deputado baiano inicialmente.

Caso o PDT oficialize o apoio, se tornará o 9° partido a aderir à candidatura de Motta. Com isso, ele passará a ter o apoio de 324 deputados. Fazem parte da chapa de Motta os seguintes partidos: PT, PV, PCdoB, PL, PP, MDB, Podemos e Republicanos.

Apesar de ter adiado a oficialização da saída, Elmar deve aguardar conversas com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e com Motta para saber quais são as prioridades da campanha. O líder do PSD, deputado Antonio Brito (BA), também se colocou na disputa e fechou um acordo com Elmar para unificar as candidaturas caso algum deles tenha mais apoio que o outro.

O PSD e o União Brasil também ensaiam a adesão à candidatura de Motta, que pretende angariar o maior apoio possível e poder repetir a votação histórica do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Conforme apurou o R7, o PL — que tem a maior bancada da Casa — deve ficar com a primeira vice-presidência da Casa, seguindo a ordem de proporcionalidade dos partidos. O líder do partido na Câmara, Altineu Cortês (RJ), é cotado para o posto.

Seguindo a ordem de proporcionalidade, o PP pode ficar com a segunda vice-presidência, e o PT deve continuar com a primeira secretaria da mesa. O MDB ficaria com a segunda secretaria.