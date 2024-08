Perdeu o Enem dos concursos? Veja outras seleções com inscrições abertas R7 separou sete concursos abertos para quem quer mais uma chance de se tornar servidor ou empregado público Economia|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 02h00 ) ‌



Marcos Santos / USP Imagens Provas do CNU foram aplicadas no domingo

As provas do Concurso Nacional Unificado, o “Enem dos Concursos”, foram aplicadas no domingo (18), e quem perdeu essa oportunidade de ingressar no serviço público ainda tem boas chances de se tornar servidor ou empregado público.

Há vagas em prefeitura, universidade, instituto, bancos e nos Correios.

Veja os concursos públicos com inscrições abertas

1) BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Vagas: 150 vagas imediatas e outras 750 em cadastro de reserva

‌



Remuneração inicial: R$ 20.900

Inscrições: até está segunda (19) pelo site da Fundação Cesgranrio

‌



Taxa de inscrição: R$ 110

Data das provas: 13 de outubro

‌



Edital

2) TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região)

Vagas: para cadastro de reserva

Remuneração inicial: de R$ 8.529,64 a R$ 13.994,76.

Inscrições: até 27 de agosto, no site ibfc.org.br

Taxa de inscrição: R$ 110, para cargos de analista judiciário, e R$ 75, para os cargos de técnico judiciário

Data das provas: 13 de outubro

Edital

3) Correios

Vagas: 33 de nível júnior, além da formação de cadastro de reserva

Remuneração inicial: de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento)

Taxa de inscrição: R$ 70, via boleto bancário até o dia 9 de setembro

Data das provas: 13 de outubro

Edital

4) Tribunal de Justiça de São Paulo

Vagas: 238 vagas (172 na ampla concorrência, 11 para pessoas com deficiência, 48 para pessoas negras e sete para indígenas)

Remuneração inicial: R$ 32.350,05

Inscrições: até 4 de setembro no site da Vunesp

Taxa de inscrição: R$ 323,50

Data das provas: 15 de dezembro

Edital

5) Prefeitura de Santo André (SP)

Vagas: duas para procurador e um para procurador autárquico (previdência)

Remuneração inicial: R$ 9.710,65

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Vunesp

Taxa de inscrição: R$ 82,20

Data das provas: 13 de outubro

Edital

6) Unesp Jaboticabal (SP)

Vaga: uma

Remuneração inicial: R$ 10.198,15

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Vunesp

Taxa de inscrição: R$ 192

Data das provas: 29 de setembro

Edital

7) Basa (Banco da Amazônia)

Vagas: 50 vagas imediatas, além de 400 vagas para formação de cadastro de reserva

Remuneração inicial: de R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81

Inscrições: até 26 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio

Taxa de inscrição: R$ 70

Data das provas: 20 de outubro

Edital