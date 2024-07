Pesquisa aponta Rodrigo Pinheiro na liderança na disputa pela Prefeitura de Caruaru (PE) Pinheiro vai disputar reeleição e aparece com 34% das intenções de voto no cenário estimulado; levantamento é do Real Time Big Data Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2024 - 14h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 14h16 ) ‌



Pesquisa aponta liderança de Rodrigo Pinheiro na disputa pela Prefeitura de Caruaru (PE) Facebook/@rodrigopinheirocaruaru

O atual prefeito de Caruaru (PE), Rodrigo Pinheiro (PSDB), lidera a disputa pela reeleição com 34% das intenções de voto no cenário estimulado, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (30). Em seguida, aparece o ex-prefeito do município Zé Queiroz (PDT), com 25%. A pesquisa foi encomendada pela RECORD, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O RealTime Big Data ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 27 e 29 de julho. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE – 08904/2024.

Ainda no cenário estimulado, Tonynho Rodrigues (MDB) aparece com 5% das intenções de voto, enquanto Fernando Rodolfo (PL) tem 3%; e Armandinho (Solidariedade) e Michele Santos (PSOL) têm 1% cada. Brancos e nulos somam 13%, e 18% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Arte / R7

Considerando apenas os votos válidos, Pinheiro obteve 49% das intenções de voto, enquanto Queiroz ficou com 36%. No cenário espontâneo, em que não é apresentada uma lista de pré-candidatos aos entrevistados, o atual prefeito tem 15% das intenções de voto, e o ex-prefeito foi citado por 9% dos eleitores.

Arte / R7

A votabilidade dos candidatos também foi avaliada. De acordo com a pesquisa, 18% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza em Rodrigo Pinheiro; 33% disseram que poderiam votar no atual prefeito; 39% responderam que não votariam nele; e 10% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar. Confira todos os cenários avaliados:

Votabilidade dos candidatos à Prefeitura de Caruaru (PE) Real Time Big Data/Reprodução





Aprovações

A pesquisa também avaliou o nível de aprovação dos eleitores em relação ao atual prefeito, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No caso de Pinheiro, a aprovação atingiu 52%. Outros 43% responderam que desaprovam o governo dele, e 5% não souberam ou não quiseram responder. Raquel Lyra teve 57% de aprovação, contra 37% de desaprovação e 6% de entrevistados que não responderam ou não souberam responder.

Já o presidente Lula teve 55% de aprovação, 42% de reprovação e 3% de entrevistados que não quiseram ou não souberam responder.