Pesquisa do Senai mostra que 42% dos jovens não sabem o que é ensino técnico no Brasil Instituto promoverá evento para orientar jovens sobre a educação profissional Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 18h55 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mundo Senai vai mostrar oportunidades do ensino técnico Felipe de Noronha/ SEE

A pesquisa do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) divulgada nesta quarta-feira (7) revelou que 42% dos brasileiros de 14 a 24 anos tem pouco conhecimento, ou não sabem nada sobre ensino técnico. Segundo o índice, o desconhecimento é maior em adolescentes de 14 a 17 anos (52%), seguido da faixa etária de 18 a 21 anos (20%), e 22 a 24 anos (18%).

Apesar de não saberem sobre a formação técnica, 56% das pessoas se interessam pelo ensino, sendo que o maior interesse é entre adolescentes de 14 a 17 anos. Estudantes de escola pública correspondem a 57%, enquanto apenas 48% dos jovens de escola particular têm interesse. A pesquisa foi feita entre 3 e 9 de maio deste ano com 2.007 jovens de 14 a 24 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

“A pesquisa reforça a necessidade de falarmos mais sobre a educação profissional. Considerando as altas taxas de evasão do ensino médio e o fato de que só cerca de ¼ dos estudantes vão para a faculdade quando terminam a educação básica, entendemos o porquê de os jovens, especialmente os mais novos, enxergarem nos cursos técnicos e de qualificação um caminho para conseguir o primeiro emprego e para continuar os estudos”, avalia o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal.

Avaliação do ensino técnico no Brasil

O levantamento também revela que 29% dos entrevistados afirmaram que frequentam ou já cursaram em alguma área profissionalizante. Desses 75% consideraram a experiência ótima ou boa. A avaliação varia de acordo com a faixa etária e a escolaridade. Para as pessoas de 22 a 24 anos, a aprovação chega a 89%, enquanto os que têm ensino superior representa 88%. O reconhecimento do ensino técnico para carreira é unânime para 95% das pessoas.

Publicidade

Feira de oportunidades

Para ajudar a população, o Senai vai promover entre 7 e 9 de agosto um workshop sobre educação profissional. O evento terá mais de 750 atividades, opões de cursos e oportunidades de trabalho na indústria. Haverá também uma feira de empregos online, com mais de 10 mil vagas, para candidatos de todo o país. Para participar é preciso se inscrever no site da instituição.

*Sob supervisão de Thays Martins

Publicidade









Publicidade