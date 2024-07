Pesquisadores da Pdad Ampliada foram a 90% dos domicílios, mas recusa de participação é alta Agentes vão focar na coleta de dados no Park Way, Lago Sul, SIA e São Sebastião em julho

Dados serão divulgados no segundo semestre Divulgação/IPEDF - Arquivo

Os pesquisadores da Pdad-A (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada), do IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do DF), apuraram dados em 90% dos domicílios, mas há moradores que se recusam a abrir as portas e responder o questionário. A pesquisa começou em novembro de 2023 e é um levantamento de dados que alcança as regiões administrativas, área rural do DF e os 12 municípios do Entorno.

Durante o mês de julho, os pesquisadores vão focar na coleta de dados no Park Way, Lago Sul, SIA e São Sebastião, locais onde a recusa é alta. Além deles, o Plano Piloto apresentou alto índice de negativas.

O coordenador de estatística e pesquisas socioeconômicas do IPEDF, Jusçanio de Souza, comentou sobre a dificuldade. “O desafio, nessa etapa, tem sido informar e sensibilizar os moradores dessa localidades, especialmente de áreas nobres a abrirem as portas para nossos agentes de coleta”.

A meta da Pdad-A é de que 25 mil domicílios sejam incluídos na amostra. Os dados que forem obtidos vão ser utilizados pelos gestores públicos na otimização da aplicação dos investimentos públicos e na elaboração e implementação de políticas.

A pesquisa passou pela fase de planejamento e agora está finalizando a coleta de dados para passar para a apuração e análise dos resultados. A expectativa é que os dados sejam divulgados durante o segundo semestre.

Os pesquisadores

A equipe de pesquisadores da Pdad-A usam um uniforme com símbolo do GDF, composto por boné, colete, camisa e crachá de identificação com QR Code. O código mostra o perfil do funcionário, com nome, matrícula, empresa e pesquisa à qual o agente está associado.