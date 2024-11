Pets rastreados e mais conforto para eles: transporte de animais em aviões tem novas regras Ministério dos Aeroportos quer padronizar normas e aumentar segurança dos animais durante voos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 13h41 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h41 ) twitter

Regras visam segurança de animais Fábio Rodrigues/Agência Brasil

O Ministério de Portos e Aeroportos divulgará nesta quarta-feira (30) as novas regras para o transporte de animais em aviões. As diretrizes visam padronização na aviação comercial brasileira com padrão internacional, e a segurança dos pets. O anúncio será feito pelo chefe da pasta, Silvio Costa Filho.

O PATA (Plano de Melhoria do Transporte Aéreo de Animais) foi elaborado por especialistas do setor em conjunto com entidades de proteção animal, companhias aéreas e toda a sociedade civil.

Segundo a pasta, o plano prevê a segurança e bem-estar dos bichos e a implementação de serviços para a segurança dos viajantes, como a criação de uma medida de rastreabilidade e a disponibilização de veterinários para dar suporte aos pets.

Além disso, a pasta quer criar um canal de comunicação direta com o tutor para tratar sobre as regras de transporte e a atualização sobre a situação do voo em que o animal será transportado.

Comissão Multidisciplinar

O ministério lançou uma comissão multidisciplinar para avaliar as demandas da sociedade e propor melhorias ao transporte aéreo do animais. De acordo com a pasta, mais de 3 mil sugestões foram apresentadas, passaram por análise, e foram incorporadas ao plano.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

