Polícia Federal chega a Vinhedo para investigar queda de avião Desastre matou 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes; ainda não se sabe o que provocou a queda Brasília|Do R7 09/08/2024 - 15h39 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h09 )



Avião que caiu tinha 62 pessoas a bordo Reprodução/RECORD - 9.8.2024

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (9) que iniciou as investigações para apurar o acidente aéreo envolvendo aeronave da companhia Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo. Policiais federais já estão no local do acidente e a corporação montou um gabinete de crise no Aeroporto de Guarulhos. Nas próximas horas, serão enviados ao local especialistas em segurança de voo, acidentes aéreos e identificação de vítimas para auxiliar nas apurações.

A prefeitura de Valinhos informou que não há sobreviventes. As duas cidades são vizinhas. A aeronave tinha 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Ainda não se sabe o que provocou a queda. O avião estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A aeronave, um ATR-72-500, da Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, e ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A queda aconteceu às 13h28. De acordo com informações do Balanço Geral, o avião caiu em um condomínio de casas no bairro Capela, em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e, logo em seguida, a aeronave explodiu.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) emitiu uma nota lamentando o desastre e informou que está monitorando a situação e adotando as providências necessárias.

“A Anac lamenta profundamente o acidente com a aeronave da Voepass nesta sexta-feira, 9 de agosto, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”, diz a nota.