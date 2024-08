PF cumpre mandados para apreender R$ 5 milhões de suspeitos de fraude financeira Investigados estariam usando informações privilegiadas para obter vantagem na compra e venda de títulos e valores mobiliários Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h23 ) ‌



PF cumpre mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (7) Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (7) quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro contra um grupo suspeito de obter lucros ilícitos por meio de informações privilegiadas. Segundo a corporação, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores de mais de R$ 5 milhões, quantia arrecadada pelos investigados por meio de operações fraudulentas. Também foi determinado o afastamento de um funcionário de uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) por suposto envolvimento no esquema.

As investigações começaram após uma denúncia de que os investigados estariam utilizando informações sigilosas para se antecipar aos movimentos do mercado de ações e, com isso, obterem vantagens financeiras. De acordo com a PF, a prática ilegal é chamada de Front Running, ou seja, quando um operador financeiro antecipa a um investidor que vai realizar uma grande operação. Tal movimento é capaz de influenciar no preço de mercado de um ativo. A prática configura conflito de interesses por meio do uso de informação privilegiada.

Ainda de acordo com a PF, foi verificado que os suspeitos tinham uma taxa de êxito em operações de day trade superior a 94%, a partir da utilização das informações privilegiadas. O day trade é uma operação na Bolsa de Valores onde o investidor compra e vende no mesmo dia determinado ativo.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) colaborou com as investigações e, com isso, foi possível descobrir que as informações privilegiadas vinham do funcionário de uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), instituição financeira que tem como objetivo intermediar a compra e venda de títulos e valores mobiliários. O suspeito estaria repassando informações para supostos cúmplices, para que eles se antecipassem aos movimentos do mercado.