Polícia Federal diz que 'grupos especiais' investigam incêndios florestais A PF tem 5.589 inquéritos policiais em trâmite sobre temáticas ambientais, sendo 32 relacionados a incêndios na Amazônia, Pantanal e em SP Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 15h17 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h25 )



Incêndios têm tomado conta de várias regiões do país Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.08.2024

A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (27), que tem aumentado os esforços no combate a crimes ambientais, especialmente no que diz respeito aos incêndios florestais que têm devastado biomas como a Amazônia, o Pantanal e outras regiões do país. Para reforçar essas investigações, foram criados grupos especiais de investigação que se dedicam exclusivamente aos inquéritos nos estados mais afetados, inclusive naqueles em que o funcionamento de aeroportos foi afetado.

Atualmente, a PF tem 5.589 inquéritos policiais em trâmite sobre temáticas ambientais, sendo 32 destes diretamente relacionados a incêndios nos biomas Amazônia, Pantanal e no estado de São Paulo, iniciados entre os anos de 2023 e 2024.

“Os próximos passos incluem o envio de peritos especializados aos locais afetados e o uso de tecnologia para identificar os pontos de origem dos incêndios. A PF está empenhada em identificar não apenas os autores materiais, mas também os possíveis mandantes, buscando correlacionar esses crimes ambientais a outros delitos conexos, para que todos os envolvidos respondam por todos os crimes praticados, garantindo assim a devida responsabilização”, disse a corporação.

Mobilização

Mais cedo, o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou que os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente mobilizem, em no máximo 15 dias, todo o contingente tecnicamente cabível para atuação preventiva e repressiva aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O esquema envolve Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional (incluindo Bombeiros Militares) e Fiscalização Ambiental.

‌



O ministro ainda sugeriu que os citados possam propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se for necessário, a abertura de créditos extraordinários para fazer face ao custeio das ações emergenciais.

“Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos. Contudo, é fora de dúvida que é urgente intensificá-los, com a força máxima disponível, à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia”, disse o ministro.

Em março deste ano, o STF determinou à União que apresentasse, em 90 dias, plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, com monitoramento, metas e estatísticas. Os processos integram a chamada “pauta verde”.