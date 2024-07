Polícia Federal realiza operação contra desvios de benefícios previdenciários Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2024 - 16h09 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h30 ) ‌



Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal e a Força-Tarefa Previdenciária, cumpriu nesta terça-feira (23) sete mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga a falsificação de documentos públicos, abertura de contas fraudulentas na Caixa Econômica Federal e, principalmente, desvios de benefícios previdenciários. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do DF.

De acordo com as investigações, entre os anos de 2019 e 2022, onze criminosos se passavam por beneficiários do INSS. Utilizando documentos falsos, eles abriram contas na Caixa Econômica Federal e solicitaram a transferência de benefícios previdenciários para essas contas. Em algumas ocasiões, os estelionatários realizaram empréstimos consignados, usando a margem dos benefícios desviados.

Os beneficiários verdadeiros, ao perceberem que seus benefícios não haviam sido recebidos, procuravam o INSS e descobriam que os valores tinham sido desviados para contas desconhecidas abertas pelos falsários. As investigações revelaram fraudes em pelo menos 49 contas da Caixa e benefícios previdenciários. As identidades utilizadas usavam fotos dos mesmos investigados.

A Força-Tarefa Previdenciária, em atuação há 22 anos, é composta pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal, e trabalha de forma coordenada no combate a crimes estruturados contra o sistema previdenciário.