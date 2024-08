PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil no Piauí Ao todo, são quatro mandados de busca e apreensão; segundo a instituição, são três os suspeitos dos crimes Cidades|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 10h04 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h08 ) ‌



PF cumpre mandados de busca e apreensão em Teresina (PI) Divulgação/Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) realizou, nesta quarta-feira (21), as operações Carcará 9 e Carcará 10, em Teresina, capital do Piauí. Ao todo, são quatro mandados de busca e apreensão contra três suspeitos. O objetivo é proteger vítimas de abuso sexual infantil ao interromper crimes de armazenamento e produção de imagens com conteúdo sexual infantojuvenil por meio da internet.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª e 3ª Vara Criminal Federal/PI, após manifestação favorável do Ministério Público Federal.

“Apurou-se que, ao longo dos últimos anos, os investigados adquiriram, possuíram, armazenaram vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infantojuvenil. Um dos alvos é investigado, inclusive, por produzir imagens de nudez de criança com finalidade sexual. Até o momento, colheram-se fortes indícios de autoria e materialidade criminosa”, diz o órgão.

Segundo a PF, se confirmados os crimes, os investigados vão responder por produção, armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil, entre outros crimes. “Ressalta-se que, apesar do teor semelhante, não há relação entre os investigados, tratando-se de ações policiais distintas, tendo em comum a matéria investigada, ou seja, o combate ao abuso sexual infantil”, destaca.

Em comunicado, a instituição enviou um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos na internet. “A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes”, afirma a PF.