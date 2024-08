PF investiga promotor de Justiça suspeito de exigir propina para arquivar investigação O investigado poderá responder por crime de concussão, que consiste em exigir vantagem indevida para si ou terceiros Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 16h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h26 ) ‌



Promotor é suspeito de pedir propina para parar de investigar empresário no Piauí Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal e o Ministério Público do Piauí cumpriram, nesta quarta-feira (7), um mandado de busca e apreensão contra um promotor de Justiça do estado. Ele é suspeito de exigir R$ 3 milhões para arquivar investigação sobre um empresário de Teresina.

Segundo o empresário, o promotor o teria abordado em um restaurante e exigido o pagamento da quantia para que a investigação fosse descontinuada. Após uma semana de investigação, a PF conseguiu comprovar os relatos e descobriu que parte do dinheiro foi recebido pelo investigado.

Como a entrega do dinheiro estava prestes a ocorrer, o Tribunal de Justiça do Piauí emitiu mandado de busca e apreensão no local onde o montante estaria. Para isso, o Procurador-Geral de Justiça do estado pediu reforços da PF, que atuou na operação batizada de Iscariotes.

A partir das provas coletadas, o promotor poderá responder pelo crime de concussão, que consiste em exigir vantagem indevida para si ou terceiros, de forma direta ou indireta.

*Sob supervisão de Alexandre de Paula