PF finaliza processo contra ex-ministro e Torres deve ser demitido

PF finaliza processo contra ex-ministro Marcos Oliveira/Agência Senado - Registro

O ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve ser demitido do cargo de delegado da Polícia Federal nesta terça-feira (25). Ele está sob investigação em um processo administrativo disciplinar na instituição desde o início do ano passado.

Torres é suspeito de ter causado um escândalo público com o nome da polícia depois da apreensão de pássaros pelo Ibama em sua casa, além de ser suspeito de omissão durante os ataques de 8 de janeiro. Ele prestou depoimento na última segunda-feira (24) por videoconferência.

O delegado Clynton Eustáquio Xavier é um dos responsáveis pela condução do processo administrativo disciplinar (PAD), que será concluído ainda nesta terça.

Clynton foi diretor de Operações Integradas do Ministério da Justiça quando André Mendonça era ministro. Após assumir o MJSP, Torres demitiu Clynton de sua função estratégica.

Procurada pela RECORD, a defesa de Torres afirmou: “Se confirmada a informação veiculada, a defesa adotará as providências necessárias para anulação do processo administrativo disciplinar, pela falta de imparcialidade”.