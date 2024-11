PF investiga advogado suspeito de facilitar comunicação com líder de facção preso no DF Em operação nesta segunda-feira, agentes cumprem seis mandados de prisão e nove de busca Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 09h15 (Atualizado em 21/10/2024 - 10h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos participavam de videochamadas Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A Polícia Federal realizou uma operação nesta segunda-feira (21) para desarticular um grupo suspeito de prestar apoio a um líder de facção preso no Distrito Federal. Segundo as investigações, um advogado permitia a participação de terceiros em videochamadas com presos ligados à organização criminosa. Ao todo, os agentes cumprem seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão no DF e na Bahia.

Para os investigadores, o líder do grupo também usava a rede de comunicação para subsidiar contatos externos para outros presos, visando estender sua influência e atrair novos membros para a facção. O homem tem histórico de organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de ser suspeito de participar do homicídio de um policial federal em Salvador, em setembro de 2023.

Mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Brasília do TJDFT Divulgação/Polícia Federal - 21/10/2024

Os alvos dos mandados de prisão poderão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão. Eles também os registros profissionais suspensos pela Justiça.