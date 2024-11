PF investiga ligação de homem que morreu em explosão com atos de 8 de Janeiro Diretor-geral da corporação diz que Francisco Luiz pode ter cometido ação terrorista e abolição violenta do Estado democrático de direito Brasília|Victoria Lacerda e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 12h06 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h06 ) twitter

PF investiga motivação de atentado em Brasília, diz Rodrigues Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

A PF (Polícia Federal) informou nesta quinta-feira (14) que investiga eventual relação entre o homem-bomba, que morreu após tentativa de ataque em Brasília, com os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro de 2023. Além disso, a corporação apura possíveis crimes cometidos por Francisco Wanderley Luiz: ação terrorista e abolição violenta do Estado democrático de direito.

“Ainda há indícios de um planejamento de longo prazo, essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava em Brasília no começo do ano de 2023, durante os atos do 8 de janeiro”, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Em coletiva de imprensa, o policial informou que foram encontradas mensagens na residência do homem, em Ceilândia (DF), que remetiam as ações golpistas, incluindo uma referência à pichação na estátua da Justiça.

A PF destacou que tais atos ultrapassam o simples vandalismo, sendo caracterizados como ameaças graves à estabilidade democrática do país. A investigação busca determinar os vínculos entre esse homem e outros grupos radicais envolvidos na tentativa de assassinato de ministros da Suprema Corte e no planejamento de ações violentas.

“O que nos aponta para, de fato, de um planejamento de médio a longo a prazo. E que canaliza e sinaliza a gravidade de tudo isso. Não sabemos a motivação do crime. Estamos trabalhando com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também de abolição violenta do Estado democrático de direito. E esse caso se conecta com outras investigações nossas”, afirmou Rodrigues.

Na noite de quarta-feira (14), um carro explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, um homem jogou um explosivo em frente ao STF. O segundo explosivo pegou nele próprio, o que ocasionou em sua morte. Conforme apurou a reportagem, o homem é Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que inclusive foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina, em 2020.

Os policiais concluíram a varredura na Praça dos Três Poderes e constataram que não há mais riscos na área. “Na área da Praça dos Três Poderes não há mais artefatos. Todos já foram retirados, em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal”, afirmou o chefe de operações, Alexandre Patury. O inquérito sobre o episódio será relatado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.