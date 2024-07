PF prende policial penal e advogada que integravam grupo que beneficiava presos do DF Agente concedia alimentos e material de higiene, além de interferir em processos administrativos dos custodiados Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/07/2024 - 14h22 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h22 ) ‌



Grupo tabém atuava no comércio ilegal de armas e munições Divulgação/PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal prendeu nesta quinta-feira (18) um policial penal e uma advogada suspeitos de integrar um grupo que beneficiava presos do DF. A organização era envolvida em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas e munições.

De acordo com as investigações, o agente público beneficiava os custodiados em troca de dinheiro. Os atos ilícitos vão desde a concessão irregular de suprimentos, como alimentos e materiais de higiene, até atos de interferência em processos administrativos em curso em desfavor dos presos.

Há indícios de que o servidor atuava no comércio ilegal de armas de fogo para pessoas com antecedentes criminais.

A polícia também identificou atos que podem caracterizar a tentativa de ocultação do patrimônio proveniente dos crimes praticados pelo grupo. As investigações também apontam que a organização criminosa contava com participação ativa de uma advogada.

Os outros integrantes presos são pessoas com registros de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e lavagem de dinheiro, além de envolvimento direto com os atos de corrupção ativa.

A operação, chamada de “Vili Pretio”, mobilizou 30 policiais. Foram cumpridas seis ordens de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pela Justiça Federal do Distrito Federal.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes