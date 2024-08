PF investiga queda de avião de médio porte em Vinhedo, no interior de São Paulo A Anac lamentou, em nota, o acidente com a aeronave e diz que presta solidariedade aos familiares Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 09/08/2024 - 15h17 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h38 ) ‌



Aeronave de médio porte, da Voepass, caiu em Vinhedo, no interior de SP Reprodução/Record

Agentes da Polícia Federal investiga a queda de uma aeronave da companhia Voepass, antiga Passaredo que avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58. O avião pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50. A corporação deve investigar as circunstâncias do acidente. A companhia aérea confirmou a queda da aeronave envolvendo o voo 2283. No avião tinham 58 passageiros e quatro tripulantes. A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). De acordo com informações do Balanço Geral, a aeronave caiu em um condomínio de casas em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e depois a aeronave explodiu.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) lamentou, em nota, o acidente com a aeronave e diz que presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. “A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes. A Agência acompanha os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)”, diz.