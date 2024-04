Pit-bull ataca mulher e a fere no rosto e no pescoço no DF Caso aconteceu em Samambaia, próximo a uma parada de ônibus da Quadra 517; dona do animal se apresentou à delegacia

Dona de cachorro se apresentou na delegacia após ataque (PMDF/Divulgação/PMDF/Divulgação)

Uma mulher foi atacada, na tarde desta quarta-feira (24), por um pit-bull em Samambaia Sul, no Distrito Federal, e ficou com rosto e pescoço feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 18h30, na QR 517 da Região Administrativa, próximo a uma parada de ônibus. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. Segundo a corporação, a mulher foi salva por um borracheiro que conseguiu salvá-la e prender o animal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a dona do pit-bull compareceu voluntariamente na delegacia. A equipe da PM também levou o cachorro da borracharia para a residência da proprietária.

39 pontos no rosto

Em agosto do ano passado, uma menina de oito anos teve diversos ferimentos no rosto após ter sido atacada por dois cachorros em Sobradinho, no Distrito Federal. A menina levou 39 pontos no rosto. Segundo informações, ela estava parada em frente a uma casa, tocando a campainha, quando dois cachorros apareceram da rua e a atacaram.





