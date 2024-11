Brasilienses preferem Pix em compras de até R$ 100, diz pesquisa Em bares e restaurantes, por exemplo, brasilienses usam o Pix majoritariamente em compras de até R$ 50 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 10h53 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h42 ) twitter

PIX é ferramenta preferida em compras de até R$ 30 Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo -

Os brasilienses preferem usar o Pix como método de pagamento nas compras de até R$ 100 no comércio do Distrito Federal. É o que diz a pesquisa sobre o comportamento dos consumidores, divulgada esta semana.

Segundo o levantamento, nos casos de cosméticos e higiene pessoal, a ferramenta é preferida entre as compras de R$ 70 e R$ 80, assim como nos casos de consultas veterinárias e petshops. Já nas compras em farmácias, o Pix é usado quando o valor fica abaixo de R$ 50, assim como o caso de bares e restaurantes.

A pesquisa foi feita pela Cielo e segundo o vice-presidente de tecnologia e negócios da empresa, Carlos Alves, o Pix é um exemplo marcante de evolução da digitalização dos meios de pagamento.

“A rápida adoção dessa ferramenta demonstra como os brasileiros estão dispostos a aceitar as inovações. A velocidade e a simplicidade do Pix o tornaram uma opção atraente para transferências e pagamentos e impulsionou o movimento de bancarização da população, melhorando a inclusão”, observa.

O especialista alerta, no entanto, que quanto mais meios de pagamento existirem, maior é a complexidade para os varejistas. “E, portanto, mais importante o papel das empresas de pagamento para simplificar esse processo de adaptação”, defende.

O estudo confirma a percepção dos varejistas ouvidos na pesquisa nacional Hábitos do Varejo Brasileiro. Segundo este outro levantamento, nas vendas presenciais 57% dos consumidores optam pelo cartão de crédito ou pelo Pix.

Nas vendas não presenciais, no entanto, o Pix lidera, com 67% da preferência dos compradores. Além disso, segundo os entrevistados, ele é o meio de pagamento preferido em compras de até R$ 30 (61%), enquanto nas compras entre R$ 30 e 100 a preferência chega a 54% do público.

A pesquisa também apontou que algumas empresas estão utilizando descontos para incentivar o pagamento via Pix, pois a ferramenta tem a vantagem de menores custos operacionais comparados a outros meios, como cartões de crédito. Um benefício listado pelas empresas também é a disponibilidade da transferência imediata 24 horas por dia.

Contas de energia

O Pix também vem sendo muito usado no pagamento das contas de luz. Segundo a Neoenergia, mais de 100 mil brasilienses pagam os débitos pela ferramenta, o que representa cerca de 10% de todos os usuários. Ao todo, já foram realizadas mais de 1 milhão de transações via Pix no pagamento dos débitos, opção disponível há um ano no Distrito Federal.

Rafael Duran, superintendente de Gestão de Recebíveis da Neoenergia, elenca os benefícios da modalidade. “Com a rapidez do Pix, podemos regularizar faturas em atraso de forma mais ágil, evitando o corte de energia. A agilidade do Pix também melhora a relação com os clientes, pois mostra nosso compromisso com a inovação e com a oferta de soluções tecnológicas”, avalia.

Para pagar as contas de energia via Pix basta usar o QR Code na parte inferior da fatura, próximo ao código de barras.