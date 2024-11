PL quer primeira vice-presidência do Senado na chapa de Alcolumbre O senador amapaense já soma, oficialmente, 64 votos e o apoio de oito partidos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h23 ) twitter

PL pleiteia primeira-vice-presidência do Senado na chapa de Alcolumbre Geraldo Magela/Agência Senado - 23 de outubro de 2024

Na disputa pelo comando do Senado, o PL (Partido Liberal) pleiteia a primeira-vice-presidência da Casa. A legenda, que declarou apoio ao senador Davi Alcolumbre (União-AP) -- favorito na disputa --, ainda pretende assumir o comando de ao menos uma comissão permanente na Casa Revisora, conforme apurou o R7. O PL tem 14 senadores, contando com Beto Martins (PL-SC), que assumiu o posto durante a licença da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

O partido considera que seu tamanho na gestão Alcolumbre seguirá a proporcionalidade partidária, portanto, tudo depende do número de senadores que eles terão em 2025. Na mesa de negociações, há a possibilidade de a legenda assumir o comando da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), considerada a segunda mais importantes do Senado.

Diferentemente da eleição da mesa em 2023, o PL resolveu não oficializar um nome para concorrer ao comando da Casa a fim de conseguir mais espaço no Senado, incluindo o andamento de pautas consideradas relevantes. Após perder a disputa no ano passado, o partido ficou sem a presidência das comissões permanentes e sem espaço na mesa diretora. Mesmo assim, o senador Marcos Pontes (PL-SP) se lançou na disputa sem qualquer aval da legenda.

De acordo com o líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), um dos compromissos assumidos por Alcolumbre é a defesa nas “prerrogativas do Parlamento”. Apesar de destacar que “não há condicionante” para o apoio ao amapaense, Marinho disse que o parlamentar garantiu que, “qualquer projeto que tiver legitimidade, que estiver de acordo com a nossa Constituição”, não vai ter “óbice”.

‌



Desse modo, poderiam ser pautadas matérias defendidas pela oposição, a exemplo de propostas para limitar as ações do STF (Supremo Tribunal Federal), a anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro e um possível impeachment dos ministros do Supremo.

Faltando pouco mais de dois meses para a eleição da Mesa, o senador amapaense já soma, oficialmente, 64 votos e o apoio de oito partidos. União Brasil, PSD, PL, PT, Podemos, PDT, PSB e PP já fazem parte da chapa.

‌



Outros cargos na chapa Alcolumbre

Maior bancada da Casa, o PSD deve ficar com o comando da principal comissão do Senado, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), sob a gestão do senador Otto Alencar (PSD-BA). A legenda ainda acordou uma vaga na mesa, sendo a Primeira Secretaria, sob o comando da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Caso as costuras se concretizem, será o retorno de uma mulher em uma vaga oficial da mesa após 13 anos.

Já o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possui nove senadores, deve ficar na segunda-vice-presidência do Senado. Ainda há a possibilidade de o partido comandar algum colegiado permanente.