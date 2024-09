PL agenda reunião na próxima segunda para discutir sucessão de Arthur Lira A reunião foi convocada antes da última semana de esforço concentrado na Câmara Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 13h29 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h35 ) ‌



PL tem reunião na próxima segunda

A bancada do PL (Partido Liberal), a maior da Câmara dos Deputados, realizará uma reunião na próxima segunda-feira (9), às 18h, para debater o apoio ao deputado que sucederá Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Casa em 2025. A eleição está marcada para fevereiro do próximo ano.

Com 92 deputados, o PL desempenha um papel decisivo na disputa e tem atraído a atenção dos candidatos. Entre os principais nomes estão Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Após a desistência de Marcos Pereira (Republicanos-SP), Hugo Motta (Republicanos-PB) despontou como favorito, sendo visto como um potencial candidato de consenso.

A reunião foi convocada antes da última semana de esforço concentrado na Câmara, que precede as eleições municipais de 6 de outubro. No entanto, a entrada de Motta como candidato favorito tem gerado divisões na ala bolsonarista do partido.

O PL, fortemente influenciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não decidiu qual candidato apoiará. Inicialmente, havia uma inclinação para Elmar Nascimento, principalmente enquanto ele era o favorito de Lira.

Se Arthur Lira confirmar seu apoio a Hugo Motta, é provável que o PL siga essa mesma direção, embora alguns membros possam divergir. A decisão final será tomada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.