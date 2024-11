Plano de trabalho da reforma tributária no Senado prevê 11 audiências até novembro No documento, relator afirmou que não admitirá ‘retrocessos’ na reforma Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 22h11 (Atualizado em 22/10/2024 - 22h11 ) twitter

Conforme o plano do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), as audiências devem iniciar na terça-feira (29) indo até 14 de novembro deste ano Roque de Sá/Agência Senado - 22/10/2024

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do Projeto de Lei Complementar 68/2024, que trata sobre a regulamentação da reforma tributária, apresentou o plano de trabalho sobre a proposta nesta terça-feira (22).

No documento, Braga estabelece a realização de 11 audiências públicas com especialistas e de algumas sessões temáticas no plenário da Casa. O texto tramita na CCJ (Comissão de Contituição e Justiça) da Casa.

As audiências devem iniciar na terça-feira (29) indo até 14 de novembro deste ano. A expectativa é de que a proposta seja levada ao plenário antes do fim deste ano. Se modificado, o texto retornará à Câmara dos Deputados.

No documento, Braga afirma que não admitirá “retrocessos” na reforma. “Sejam nas políticas de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste ou na proteção ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus”, defendeu.

Ele também ressaltou que vai fazer “valer a trava para a carga tributária, incluída pelo Senado Federal no texto constitucional, com o objetivo de impedir aumentos futuros de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária do consumo”.

Apesar de não haver um percentual definido, no texto enviado pela equipe econômica ao Congresso, a previsão era de que o valor do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual ficasse em 26%. Contudo, alterações feitas pelo Parlamento, como a inclusão da carne na cesta básica com isenção total, pode elevar a taxa para 27,5%, tornando o IVA do Brasil o maior do mundo.

O possui um detalhamento de como será o processo de transição do sistema tributário e a implementação do IVA, que incidirá sobre produtos e serviços.

O IVA será dividido em dois tributos: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que vai substituir os impostos federais PIS, Cofins e IPI; e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que vai unificar o ICMS (estadual) e ISS (municipal). A transição para o novo sistema será gradual, com plena implementação prevista para 2033.

Entre os especialistas elencados pelo relator para participarem das dezenas de audiências, estão:

- Dario Durigan, Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda;

- Bernard Appy, Secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda;

- Presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), Ricardo Alban;

- Presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes;

- Presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), João Martins;

- Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes;

- Daniel Loria, Diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda;

O governo federal espera que, ao lado do segundo projeto que regulamenta a reforma, o PLP seja aprovado pelas duas Casas e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o fim deste ano.