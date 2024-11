PMDF prende homem com R$ 80 mil em cocaína no DF Policiais encontraram drogas escondidas em garagem em Samambaia Sul; suspeito disse ter sido ameaçado por facção Brasília|Do R7, em Brasília 04/11/2024 - 08h56 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h49 ) twitter

Droga é avaliada em R$ 80 mil PMDF/Divulgação - 03/11/2

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu um homem com R$ 80 mil em cocaína na capital do país. A prisão e apreensão ocorreram na tarde de domingo (3) por volta das 18h em Samambaia Sul (DF).

Segundo informações dos agentes, equipes do 11º e 15º Batalhão foram orientados pelo serviço de inteligência a investigarem, após uma denúncia, a venda de drogas na QS 303, conjunto 6.

No patrulhamento, os policiais encontraram um homem que aparentava nervosismo. Durante a abordagem, os policiais encontraram 14 porções de cocaína com o suspeito escondidos em uma mochila e meio tijolo da droga. Questionado, o homem negou ter mais drogas em outro local.

A polícia, no entanto, analisou imagens de um circuito de segurança de um condomínio próximo e o flagrou chegando ao prédio e retirando pacotes escondidos sob panos usados para cobrir materiais de pinturas. No local, a polícia encontrou outro tijolo de droga.

O homem foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia, onde alegou que estaria sendo ameaçado pelo Comboio do Cão que o teria forçado a armazenar e repassar a droga em um prazo de dez dias.