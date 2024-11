Polícia prende padrasto que mantinha três crianças em cárcere privado no Gama (DF) Uma menina de nove anos também era vítima de estupro; denúncia foi feita por irmão que conseguiu fugir Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 08h34 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Disque 100 funciona 24 horas por dia Marcelo Casal Junior/Agência Brasil — Arquivo

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu na tarde de domingo (28) um homem que mantinha três crianças em cárcere privado no Gama (DF). A ação ocorreu por volta das 18h, no residencial Mansões Paraíso, depois que os agentes foram acionados pelo Conselho Tutelar. Segundo informações da polícia, o padrasto mantinha a família presa dentro de casa e abusava de uma das crianças.

O homem tinha antecedentes criminais e histórico de fuga do sistema prisional. Ele foi preso em flagrante e levado para a 20ª Delegacia de Polícia do DF (Gama).

A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar por uma das crianças, de 11 anos, que conseguiu fugir da casa e denunciou o padrasto que abusava de sua irmã de nove anos.

Segundo a polícia, a mãe estava presente e tentou dificultar a ação dos agentes. O caso segue em investigação.

Como denunciar

Para denúncias contra maus-tratos a crianças e adolescentes ligue para o disque 100 e 125. Para denunciar crimes contra mulheres disque 180. Também é possível acionar a PMDF pelo 190. O denunciante ainda pode procurar outros canais como o aplicativo Direitos Humanos, o Telegram e o WhatsApp, no número (61) 99611-0100.