Podcast com experiências de jovens ativistas ambientais brasileiros estreia em 8 de agosto O projeto do LAB Jovens é apoiado pela Embaixada da França no Brasil e estará disponível em todas as plataformas de áudio Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 29/07/2024 - 16h56 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h56 ) ‌



Programa apioado pela Embaixada da França ganhará podcast Divulgação/ LAB Jovens

O programa Lab Jovens ganhará um podcast com histórias de cinco jovens ativistas ambientais brasileiros. Com apoio da Embaixada da França no Brasil, a estreia será no dia 8 de agosto, e o conteúdo ficará disponível em todas as plataformas de áudio. Serão cinco episódios de 20 minutos divulgados a cada duas semanas.

Amanda Costa, Lidia Guajará, Regilon Silva, Marcos Vinício Botelho e Paloma Costa são os convidados da edição e vão compartilhar a trajetória pessoal e as experiências na área do ativismo pelo meio ambiente. O objetivo é compartilhar sonhos e conquistas para favorecer o diálogo entre jovens que são do meio ou buscam conhecer a área.

Neste ano, aconteceu a quarta edição do Lab Jovens. O programa mobiliza a juventude brasileira a participar de discussões sobre políticas ambientais. Durante a programação, os inscritos aprendem a defender causas, quais autoridades no Brasil influenciam questões ambientais e como funcionam as COPs e negociações internacionais. Além disso, é oferecida uma oficina de comunicação e criação de conteúdo em redes sociais.

No final do programa de 2024, três ativistas foram selecionados para participar da COP 16 da biodiversidade, em Cali, na Colômbia. Mais de 500 jovens de 18 a 26 anos já participaram das quatro edições.

*Sob supervisão de Bruna Lima