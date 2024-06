Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Polícia Civil do DF cria sistema que permite solicitação de laudos de perícia criminal online Plataforma eLaudo foi desenvolvida em seis meses para reduzir gastos de cidadãos em documentos de perícia

Alto contraste

A+

A-

Ferramenta é a primeira do país (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

A Polícia Civil do Distrito Federal elaborou um novo sistema voltado para a emissão de laudos e documentos periciais de modo eletrônico. A plataforma é a primeira do país e também disponibiliza informações para o pagamento de taxas necessárias dos laudos.

Antes do novo sistema, o cidadão precisava ir presencialmente ao Instituto de Criminalística e preencher um formulário de solicitação para ter acesso a um laudo pericial. Após o pagamento da taxa, era preciso uma espera de 30 dias até ter o documento emitido. Com o novo sistema, as pessoas poderão realizar os procedimentos em casa.

Site já está disponível (Divulgação/PCDF)

Segundo a Polícia Civil, o desenvolvimento da plataforma durou seis meses e possui uma interface simples e intuitiva. “O site foi pensado e desenvolvido para que uma pessoa leiga, com o mínimo de conhecimento, consiga utilizá-lo. O formato de aplicativo facilita seu uso”, afirmou o diretor da Divisão Administrativa do Instituto de Criminalística da PCDF, Gustavo Bernardes.

Para ter acesso ao sistema, o cidadão deve acessar o link, disponível no site da Polícia Civil.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro