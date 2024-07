Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Polícia descarta suspeita de bomba após varredura na Embaixada da Rússia, em Brasília Embaixada recebeu ligação de ucraniano informando sobre duas toneladas de explosivos que teriam sido colocadas perto do local

‌



A+

A-

Agentes foram acionados por suspeita de bomba em túnel da Embaixada Divulgação/Polícia Militar do DF

A Polícia Militar do Distrito Federal descartou a suspeita de uma bomba na Embaixada da Rússia, em Brasília, nesta segunda-feira (8). De acordo com a corporação, a informação de um possível artefato nos arredores do local surgiu após funcionários da embaixada receberem uma ligação de um ucraniano, que teria afirmado que duas toneladas de explosivos foram instalados em túneis que dão acesso ao prédio da embaixada.

Com a informação, os seguranças do local acionaram a PMDF por volta das 10h. No local, os policiais deram início à Operação Petardo, especializada em situações envolvendo explosivos, para averiguar a situação.

O Bope (Batalhão de Operação Policiais Especiais) também foi acionado para fazer uma varredura na área externa da embaixada, enquanto a Polícia Federal fez uma varredura interna. Após três horas de operação, não foi encontrado nenhum explosivo no local, e o alerta foi declarado falso.

Essa não é a primeira vez que acontece uma suspeita de um explosivo na embaixada. Em abril deste ano, funcionários do consulado receberam uma ligação anônima informando sobre a presença de uma bomba no local. Os trabalhadores acionaram a polícia, mas nenhum objeto foi encontrado.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro