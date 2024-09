Polícia do DF prende 25 membros de facção que movimentou R$ 200 milhões em drogas Agentes também cumpriram 51 mandados de busca e apreensão e 52 ordens de sequestro de bens e bloqueios de contas Brasília|Do R7, em Brasília 10/09/2024 - 09h19 (Atualizado em 10/09/2024 - 09h19 ) ‌



Operação aconteceu na manhã desta terça-feira PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 25 integrantes de uma facção criminosa do norte do país que tentava se instalar na capital. O grupo usava empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico e teriam movimentado pelo menos R$ 200 milhões na compra de drogas e manutenção das operações criminosas. Além dos envolvidos presos, os agentes também cumpriram 51 mandados de busca e apreensão, 27 ordens de sequestros de bens, como casas e veículos, e 25 ordens de bloqueios de contas bancárias.

O grupo tem alcance nacional e atuava na venda de drogas para consumidores e na comercialização e transporte no atacado das substâncias, inclusive forneciam drogas para outra facção do DF. A polícia apreendeu armas, drogas e outras provas vinculados ao trabalho dos criminosos.

Os mandados foram cumpridos em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga Sul, Samambaia, Grande Colorado (Sobradinho), Gama, Setor de Mansões Park Way, Asa Norte, Riacho Fundo, Guará, Riacho Fundo II, Lago Norte, Vicente Pires, Setor Sudoeste, Cruzeiro Velho, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Ponte Alta Norte.

Em outros estados foram cumpridas ordens judiciais em Goiânia (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Maceió (AL), Timbau do Sul (RN), Manaus (AM), Tabatinga (AM) e Boa Vista (RR).

Penas de até 41 anos de prisão

Participaram da operação 196 policiais civis do DF e 117 agentes de outros estados, como policiais civis de Goiás, Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima e Alagoas. A operação também contou com a atuação do Ministério Público do DF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa, com penas que, somadas, podem ultrapassar 41 anos de reclusão.

A operação recebeu o nome de “Dog Head” em referência à região conhecida como Cabeça do Cachorro, localizada no extremo noroeste do Brasil, nas divisas com a Colômbia, Peru e Venezuela, no estado do Amazonas. Essa área é estratégica para o tráfico de drogas, atuando como ponto de passagem e distribuição de entorpecentes adquiridos pelas organizações criminosas. As investigações apontam que a organização criminosa utilizava empresas fictícias na região da Cabeça do Cachorro para movimentar grandes somas de dinheiro, direcionadas à compra de drogas e ao fortalecimento das atividades ilícitas do grupo.