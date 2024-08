Polícia do DF prende quatro pessoas por ocupar área de proteção ambiental Falso proprietário do terreno já responde por outros crimes ambientais e invasões; penas podem chegar a 11 anos Brasília|Do R7, em Brasília 02/08/2024 - 12h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h04 ) ‌



Loteamento era feito perto de área de preservação permanente PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu quatro pessoas na manhã desta sexta-feira (2) por ocupação de área de proteção ambiental. O grupo estava ocupando irregularmente um lote na região de Vicente Pires, na chácara 331, localizada na rua 8, onde há um curso de água nas proximidades.

A polícia, ao chegar ao local, constatou o parcelamento irregular, com a divisão do terreno em lotes, construção de um muro e de uma base de concreto, além da destruição da vegetação. A chácara está inserida em uma área de proteção ambiental do planalto central, e nas proximidades há uma área de preservação permanente. Qualquer obra no local demanda autorização dos órgãos ambientais.

Durante a operação a polícia identificou o responsável pelo loteamento e mais três pessoas, todos presos pelo crime ambiental. O falso proprietário das terras já responde por outros crimes ambientais e o local já tinha sido alvo de outras operações do DF Legal.

Os quatro podem pegar penas de até 11 anos de reclusão.