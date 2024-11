Polícia prende traficante que vendia drogas próximo a escola no Gama Flagrantes de tráfico de drogas próximos a unidades de ensino do DF cresceram 21,5% no ano passado, segundo levantamento do R7 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 10h37 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h23 ) twitter

Homem foi preso com mais dois usuários de drogas PCDF/Divulgação - 15.10.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na tarde de terça-feira (15) um homem de 53 anos que traficava drogas próximo a uma escola do Gama. A operação ocorreu na Quadra 03 do Setor Leste da região administrativa, em frente ao Centro Educacional nº 06.

Durante a ação, os policiais flagraram o suspeito vendendo porções de crack a outros dois homens, de 33 e 56 anos.

O R7 mostrou em junho um levantamento exclusivo que os flagrantes de tráfico de drogas próximos a escolas do Distrito Federal cresceram 21,5% em 2023 na comparação com o ano anterior (veja dados abaixo).

Após a prisão do traficante, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram porções de crack e dinheiro. As drogas foram apreendidas e encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalística da PCDF. As investigações da 14ª DP (Delegacia de Polícia) começaram após denúncias de moradores da região que estavam preocupados com o tráfico próximo a unidade de ensino.

‌



Durante as investigações, os policiais filmaram diversas vezes o suspeito vendendo drogas no local. Os dois usuários de drogas também prestaram depoimento e foram liberados para responder ao processo em liberdade. Além deles, um homem de 24 anos que estava no local e tentou facilitar a fuga dos usuários de drogas também foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência.

Tráfico perto de escolas

Reportagem exclusiva publicada em junho pelo R7 mostrou que o número de flagrantes de tráfico de drogas próximo a escolas da capital do país cresceu 21,5% entre 2023 e 2022. O número passou de 88 casos para 107, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.

‌



As ocorrências consideram os flagrantes feitos por policiais em até 100 metros dos muros das escolas do DF. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que aumento nos registros se deve à produtividade policial.

As regiões administrativas com maior número de registros foram Taguatinga (51), Ceilândia (26) e Planaltina (6). No ano passado, dez cidades não registraram casos: Vicente Pires, Sol Nascente/Pôr do Sol, Lago Norte, São Sebastião, Cruzeiro, Águas Claras, Guará, Sobradinho I e II e Samambaia.

Considerando os últimos cinco anos, segundo informações da Polícia Civil, a maior parte dos envolvidos são jovens de 18 a 24 anos (409 casos de flagrantes), seguidos de pessoas de 25 a 35 anos (141 casos) e de adolescentes de 16 a 17 anos (134 casos).