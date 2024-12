Polícia do DF realiza operação contra venda irregular de cetamina em agropecuárias Oito mandados foram cumpridos em diversas regiões do DF e em Valparaíso de Goiás (GO) na manhã desta quinta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 09h17 (Atualizado em 05/12/2024 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Envolvidos vendiam medicamento em festas na região central do DF PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (5/12) oito mandados de busca e apreensão contra clínicas veterinárias e agropecuárias suspeitas de venderem cetamina de forma irregular. A substância é anestésica e de uso controlado, conhecida por seus efeitos alucinógenos. Segundo a polícia, a droga pode causar perda de consciência, amnésia e distorções de percepção. As lojas investigadas abasteciam criminosos com o medicamento.

Os mandados foram cumpridos no Guará, Riacho Fundo, Asa Sul, e Estrutural, no DF; e em Valparaíso de Goiás (GO). A Operação Hermanos contou com a participação de mais de 60 policiais. A investigação começou em junho deste ano, após monitoramento de agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) identificar que algumas pessoas se aproveitavam de festas para comercializar a droga.

Os investigados possuem entre 30 e 40 anos, sendo dois deles irmãos donos de um comércio no Guará que era utilizado para lavar o dinheiro obtido com a venda dos medicamentos. Segundo a polícia, um dos investigados tem passagem pela polícia por estupro de vulnerável e porte de arma.

Os investigados responderão por tráfico de drogas e associação criminosa com penas que podem variar de 5 a 15 anos de reclusão para o tráfico, e de 3 a 10 anos de reclusão por associação criminosa.