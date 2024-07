Polícia Militar do DF prende sargento do Exército por dirigir bêbado e tentar fugir de blitz Homem foi perseguido por agentes por cerca de 10 km e parou apenas quando bateu o carro em outro veículo

Oficial do Exército parou apenas após bater em um carro Reprodução/Polícia Militar do DF

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu na madrugada desta sexta-feira (12) um sargento do Exército que dirigia embriagado. O homem foi flagrado pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário no Setor Militar Urbano, durante blitz montada na DF-003. Segundo relato da polícia militar do DF, quando a equipe pediu a parada do sargento, ele não obedeceu e tentou fugir por cerca de 10 quilômetros.

O oficial do Exército parou apenas após bater o carro em outro veículo. O homem de 25 anos é 3º sargento e foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou teor alcoólico de 0,38 mg/l, sendo que 0,34mg/l já é considerado embriaguez pela legislação.

Homem de 25 anos foi encaminhado à delegacia Divulgação/Polícia Militar

Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e autuado por embriaguez ao volante. O R7 tenta contato com defesa do homem, e o espaço permanece aberto.