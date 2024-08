Polícia Militar do Distrito Federal tem déficit de quase 8.800 servidores Número de profissionais na ativa está em queda desde 2014; PM diz que em setembro inicia curso de formação para 1.200 soldados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Número de servidores está em queda desde 2014 Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília - 30/11/

A Polícia Militar do Distrito Federal tem um déficit de quase 8.800 servidores. Segundo dados obtidos pelo R7 pela Lei de Acesso à Informação, o DF tem hoje 9.881 profissionais da corporação em atividade, quase metade dos 18.673 exigidos pela Lei nº 12.086, de 6 de novembro de 2009, que define qual deve ser o efetivo da corporação. A PM reconhece que o número é alto, mas diz que entre setembro e outubro vai promover curso de formação para 1.200 novos soldados.

O maior déficit são de soldados, tenentes e cabos. A reportagem pediu à PMDF um detalhamento sobre as vagas em aberto em cada um dos cargos e informações sobre outras funções que lidam com falta de servidores, mas a corporação não respondeu ao pedido sob a alegação de que esses dados são informações estratégicas. A PM acrescentou que sofre com a perda de efetivo assim como todas os estados do país.

O número de policiais militares no DF está em queda desde 2014, quando 15.579 estavam em atividade na capital do país. Veja os números:

Déficit em policiais militares no DF Luce Costa/Arte R7

Para o especialista em segurança pública e pesquisador vinculado ao Grupo Candango de Criminologia, Wellinton Caixeta Maciel, o déficit é um problema real que repercute na sensação de insegurança em algumas regiões administrativas.

“Conforme relatos dos próprios policiais militares, a situação tem prejudicado o serviço tanto nos batalhões e companhias de polícia quanto nas unidades especializadas, com atenção para o cerne da atividade policial militar, qual seja: policiamento ostensivo, policiamento comunitário e preventivo”, diz.

O especialista acrescenta que “a segurança pública fica certamente prejudicada, o que impacta a segurança real dos brasilienses, mas também pode comprometer a confiança da população nas instituições”.

“Para além da ampliação do quadro, com concurso público, é urgente a revisão nos currículos da formação profissional e aperfeiçoamento policial, bem como nas condições de trabalho de rua e nos quartéis, nas instalações das unidades da PMDF, por exemplo”, afirma.

Outro ponto levantado por Maciel é o afastamento de policiais por razões de saúde, como estresse, depressão e burnout. “A PMDF precisa investir fortemente na melhoria da qualidade de vida, no bem-estar e na segurança psicológica no trabalho dos policiais militares”, defende.

Curso de formação de soldados

Questionado sobre a falta de policiais, a Polícia Militar do DF reconheceu que o déficit é alto e disse que, para contornar a situação, tem incrementado as atividades operacionais com o emprego de policiais militares em serviço voluntário gratificado.

Dos 9.881 policiais em atividade, a PM detalhou que 9.302 estão em atividade operacional/administrativa e 579 estão afastados totalmente por motivos de dispensa médica.

A corporação também informou que entre setembro e outubro deste ano vai iniciar o curso de formação de soldados, com a admissão imediata de 1.200 novos policiais, o que segundo a instituição vai fortalecer o efetivo na cidade.

A PMDF adiantou que está na fase final de homologação de um certame para contratar 270 polícias militares da reserva remunerada para Prestação de Tarefa por Tempo Certo, que consiste na execução de atividades atribuídas ao militar inativo justificada pela necessidade do serviço, de caráter voluntário e por um período previamente especificado e limitado.

Além disso, a corporação destacou que deve designar outros 500 policiais para reforçar as atividades operacionais. A PM também informou que, em junho, contratou 80 profissionais para cuidar do atendimento pelo número 190.