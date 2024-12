Polícia prende mulher que matou filha de dois meses nascida de relação com o próprio pai em GO Segundo informações, os dois mantinham um relacionamento incestuoso; o homem foi morto em confronto com a polícia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/12/2024 - 09h46 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h46 ) twitter

Mulher levou bebê ao hospital relatando engasgo PCGO/Divulgação - 29.11.

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma mulher suspeita de matar a filha de dois meses nascida de uma relação incestuosa com o próprio pai. O caso aconteceu em Campinorte, cidade a cerca de 4h de Goiânia. De acordo com a investigação, a mãe deu entrada em um hospital da cidade com a bebê já sem vida, sob a alegação de um possível engasgamento, na última sexta-feira (29).

No atendimento, contudo, os médicos verificaram que a bebê apresentava diversas marcas roxas pelo corpo. Os profissionais de Saúde acionaram a polícia que realizou uma perícia de corpo delito. Após o parecer de morte por suspeita de agressão, a mãe foi levada à delegacia e disse que morava sozinha e que acordou com a filha já morta.

Ao verificar as imagens da câmera de segurança da unidade de saúde, no entanto, a polícia identificou que a mulher chegou ao hospital acompanhada de um homem e de sua filha mais velha. A mulher alegou para os agentes que o homem era um primo, mas após as investigações, a polícia descobriu que era o pai dela, avô do bebê morto.

O homem tinha um mandado de prisão por feminicídio contra a ex-mulher em aberto, expedido pelo Poder Judiciário da Bahia. Testemunhas relataram à polícia que a mulher e o pai mantinham um relacionamento incestuoso, e que a bebê e a filha mais velha tinham nascido dessa relação.

O pai da bebê morta não chegou a ter o nome registrado nas certidões das filhas. Ele foi encontrado escondido em uma chácara na zona rural de Campinorte, com uma arma calibre .22, e morreu após trocar tiros com a polícia. A mulher segue presa.