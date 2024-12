Policial militar que deu tapa em rosto de homem no DF é afastado das ruas PMDF abriu inquérito para apurar os fatos; vídeo feito pela população gravou momento em que homem levou tapa em abordagem Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 10h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h42 ) twitter

O policial militar que deu um tapa no rosto de um homem durante abordagem no Distrito Federal foi afastado das ruas pela corporação. Segundo nota da Polícia Militar do DF, foi aberto um inquérito “para apurar as circunstâncias dos fatos e o comandante do batalhão realocou o policial em função administrativa”.

O caso aconteceu em 24 de novembro, durante uma abordagem policial na Estrutural, no Setor Leste.

Um vídeo gravado pela população registrou a agressão. Segundo informações apuradas pela RECORD, os PMs verificavam a situação da moto do motorista, quando ao fim da abordagem um dos policiais deu um tapa no rosto do motociclista.

PM desfere tapa em rosto de motorista Arquivo Cedido à RECORD/Reprodução -

No vídeo, no entanto, não é possível entender o que os dois conversam antes de o policial agredir a vítima. Logo depois do episódio, o PM deixa o local na moto da Polícia Militar.