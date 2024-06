‘Politização’ diz Ibaneis sobre pedido de CPI na Câmara para investigar Saúde e Iges

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis visitou obras de Taguatinga nesta terça ( Renato Alves / Agência Brasília - 0)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse nesta terça-feira (4) que o pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) avaliado na Câmara Legislativa é uma tentativa de politização da Saúde. Questionado sobre o tema pela RECORD, Ibaneis disse que o trabalho realizado pela Saúde e pelo Iges (Instituto de Gestão Estratégica em Saúde) está sendo de “excelência”.

“Nós não podemos pegar problemas pontuais e transformar em problemas políticos. O que a gente vê é a tentativa de politização de uma questão tão importante que é a Saúde do DF”, afirmou o governador. Ibaneis reforçou que a CPI é um trabalho da Câmara Legislativa, mas que acompanha o andamento do requerimento com preocupação, porque o trabalho que vem sendo feito pela secretária Lucilene Florêncio e pelo presidente do Iges, Juracy Cavalcante, é de competência.

“Parece que essa turma [de parlamentares] tem amnésia, eles esqueceram o que o PT fez à frente da saúde do Distrito Federal, com secretários presos e desvio de recursos. Esqueceram o que o Rollemberg não fez, porque ele não fez nada pelo DF, principalmente na área da saúde, e esqueceram que nós recebemos a saúde num período de pandemia, onde tivemos todo o atraso das cirurgias eletivas, e agora tivemos uma grande crise da dengue”, disse Ibaneis.

Segundo o governador, essas situações atrapalharam o sistema de saúde e sobrecarregaram os hospitais públicos e privados. “Mas estamos dando resposta o tempo toda. Basta ver a quantidade de servidores que já foram contratados, só nesse ano é muito maior a contratação na saúde do que em todos os governos que passaram aqui no Distrito Federal. Então nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho responsável. Agora enfrentamos os problemas de frente, coisa que não era feita no passado”, disse.

Publicidade

Inaugurações

As declarações do chefe do Palácio do Buriti foram dadas após visita às obras na Praça do Relógio e inauguração do campo sintético do Taguaparque. Sobre a visita, Ibaneis disse que já foram realizados investimento de R$ 2 bilhões na região administrativa.

“O centro de Taguatinga está ficando completo agora com a entrega da Praça do Relógio até o fim do ano. Nós temos toda uma mudança da estrutura da cidade e estamos investindo muito. Também investimos muito em Vicente Pires, nós tiramos a cidade da lama e entregamos uma região totalmente renovada”, disse.

Publicidade

Tramitação na CLDF

O requerimento de deputados distritais para instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o serviço público de saúde do Distrito Federal alcançou em 29 de abril as oito assinaturas necessárias para ser protocolado. No entanto, o regimento da Câmara Legislativa do DF não permite a instauração imediata do colegiado para apurar as ações da Secretaria de Saúde e do Iges (instituto de Gestão Estratégica), que é responsável pela administração de três hospitais públicos e 13 UPAs (unidades de pronto atendimento) no DF.

O requerimento entra em uma fila que já tem outros três pedidos de CPIs aguardando para ser implementadas: uma para investigar fraudes na arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no Distrito Federal, outra para investigar a poluição do Rio Melchior e uma terceira para abordar a violência contra a mulher.

O requerimento pedindo a CPI da Saúde foi assinado pelos deputados Fábio Felix (PSOL), Gabriel Magno (PT), Max Maciel (PSOL), Dayse Amarilio (PSB), Chico Vigilante (PT), Ricardo Vale (PT), Jorge Vianna (PSD) e Paula Belmonte (Cidadania).