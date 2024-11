Por que Lula precisa repetir exames após sofrer traumatismo craniano? Especialistas explicam Medidas vão identificar se houve sangramento dentro do cérebro e, assim, evitar impactos mais drásticos após o acidente Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 13h55 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula faz primeira reunião após acidente doméstico Ricardo Stuckert/PR - 21.10.2024

Especialistas apontam a necessidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizar novos exames para detectar a possibilidade de sangramento interno, após ter sofrido acidente doméstico no Palácio da Alvorada, em Brasília. Segundo médicos, o petista sofreu um traumatismo craniano e deve seguir em observação. Apesar do incidente, o presidente está bem e já se reuniu com integrantes do governo na segunda-feira (21).

Lula caiu no banheiro no Palácio da Alvorada no último sábado (19). O presidente foi levado para uma unidade de um hospital particular em Brasília, onde o ferimento na nuca foi tratado. Ele levou cinco pontos no local. Após o atendimento médico, foi liberado. No dia seguinte, retornou na unidade hospitalar para novos exames.

Já nesta terça-feira (22), Lula realizou uma nova ressonância. “O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o novo boletim médico.

De acordo com relatos de pessoas próximas, o presidente não chegou a perder a consciência durante o acidente doméstico e está ativo na primeira reunião de trabalho após o incidente. “O presidente está muito ativo, superbem, mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira [Itamaraty], que está na reunião dos Brics, na Rússia [...] O presidente, em nenhum momento, perdeu qualquer nível de consciência, [ou teve] desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer contato com a equipe do Palácio do Alvorada de primeiros cuidados. É algo muito positivo em acidente como esse”, disse o ministro Alexandre Padilha após se reunir com Lula, na segunda-feira (21).

‌



Avaliação de especialistas

Ao bater a cabeça, o presidente sofreu um traumatismo craniano. Segundo a médica emergencista Emilly Tavares, que atua em um hospital privado de Brasília, considera-se “um traumatismo craniano todos aqueles acidentes que envolvem traumas na região craniana, seja leve, moderado ou grave, de acordo com o nível de consciência”.

O neurocirurgião e coordenador da área de neurocirurgia em um hospital privado da capital federal André Meireles Borba argumenta a necessidade dos novos exames. “Geralmente há uma transferência de energia na hora que sofre a queda. Há um mecanismo de aceleração e desaceleração quando o crânio bate no solo. E esse movimento pode chocalhar por dentro, o que pode levar a uma lesão, seja do tecido cerebral ou das estruturas. Então a questão é saber o quanto de energia não foi transferida para dentro do crânio, o quanto teve de impacto da contusão que foi para dentro do cérebro. E isso vai ser mostrado nos próximos exames”, pontua.

‌



Segundo o boletim médico, Lula deu entrada no hospital em Brasília após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. O especialista em clínica médica e doutor em ciências médicas pela Universidade de Brasília Lucas Albanaz explica os termos usados pelos profissionais que cuidam da saúde de Lula.

“O boletim médico fala em ferimento corto-contuso em região occipital, que significa dizer que o presidente bateu em uma superfície que causou contusão e corte na nuca, atrás da cabeça. E esse tipo de ferimento requer observação e avaliação”, diz.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Albanaz relata ainda que as primeiras 12 horas são as mais importantes em acidentes deste tipo. “Justamente para avaliar a condição neurológica, para ver se teve rebaixamento de consciência ou sonolência excessiva; para entender os sinais vitais, de pressão arterial e cardíaca, as dores queixadas pelo paciente. Como teve sangramento, é importante repetir exame de imagem para ver se teve evolução, se sangrou dentro. E tem que ficar os próximos dias em observação”.

Nesses casos, o neurocirurgião Meireles destaca que o melhor caminho é a prevenção. “No caso de traumatismo craniano em idoso, a melhor coisa é prevenir. Tem que cuidar da saúde, tem que adaptar o ambiente. Os principais complicadores são o traumatismo craniano e o quadril. E o presidente fez a prótese no ano passado e agora bateu a cabeça. Então tem que tomar cuidado”, diz.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), de 28% a 35% das pessoas com 65 anos ou mais caem a cada ano. O número aumenta de 32% a 42% para aqueles com mais de 70 anos, que é o caso do presidente brasileiro. As quedas são responsáveis por 40% de todas as mortes de pessoas da terceira idade relacionadas a lesões.