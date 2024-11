Por recomendação médica, Lula cancela ida a São Paulo às vésperas da eleição No último sábado (19), presidente caiu do banheiro enquanto cortava as unhas do pé e levou pontos na nuca Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 12h38 (Atualizado em 24/10/2024 - 13h09 ) twitter

Lula caiu no banheiro do Alvorada Ricardo Stuckert/Presidência da República - 18.10.2024

A equipe de Luiz Inácio Lula da Silva avisou nesta quinta-feira (23) à campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) que o presidente não vai mais para a capital paulista neste final de semana, após recomendação médica.

No último sábado (19), Lula caiu no banheiro quando cortava as unhas do pé, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente se abaixou para alcançar os pés e se desequilibrou, momento em que caiu de costas e bateu a parte de trás da cabeça. O petista levou cinco pontos na região da nuca.

Em telefonema com um aliado, Lula afirmou que a queda sofrida foi grave, mas que não afetou nenhuma parte mais delicada. “Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, disse o presidente na ocasião.

Desde o acidente, Lula tem feito exames de ressonância magnética. A expectativa é de que o presidente refaça os testes nesta sexta-feira (25). Inicialmente, o petista iria a São Paulo nesta semana para acompanhar o candidato Boulos. Uma das recomendações médicas era de que o chefe do Executivo não fizesse viagens longas. A equipe é composta pelos profissionais Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Consultados pela reportagem, especialistas apontam a necessidade de novas avaliações a fim de detectar a possibilidade de sangramento interno após o traumatismo craniano. O neurocirurgião e coordenador da área de neurocirurgia em um hospital particular da capital federal André Meireles Borba explica que o impacto da contusão é mostrado nos exames que serão feitos ao longo dos dias.

“Geralmente há uma transferência de energia na hora que sofre a queda. Há um mecanismo de aceleração e desaceleração quando o crânio bate no solo. E esse movimento pode chocalhar por dentro, o que pode levar a uma lesão, seja do tecido cerebral ou das estruturas. Então a questão é saber o quanto de energia não foi transferida para dentro do crânio, o quanto teve de impacto da contusão que foi para dentro do cérebro. E isso vai ser mostrado nos próximos exames”, explica o médico.

Retorno ao Palácio do Planalto

Inicialmente, a previsão era de que Lula retornasse a agenda de trabalho no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira (28). No entanto, o presidente decidiu antecipar o retorno para esta sexta-feira (25). Na ocasião, a ideia é assinar o acordo relacionado à tragédia de Mariana (MG), de 2015.

A mineradora Vale anunciou uma nova proposta de acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco. O valor total da nova proposta é de R$ 170 bilhões, que inclui os R$ 38 bilhões já investidos em ações de reparação. As negociações foram suspensas no ano passado justamente por causa desses impasses financeiros.

O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, foi o maior desastre ambiental do Brasil, causando a morte de 19 pessoas e atingindo direta ou indiretamente 49 municípios. Governos e órgãos de Justiça consideram as ações de reparação realizadas até o momento insuficientes, o que motivou a discussão de um novo acordo.