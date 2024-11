Posse de Trump deve reunir ao menos 35 deputados de oposição ao governo Lula Nomes vão desde parlamentares do PL ao União Brasil; posse ocorre em 20 de janeiro Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 07/11/2024 - 22h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O republicano Donald Trump foi eleito o 47° presidente dos EUA Reprodução/Instagram

A posse do presidente eleito dos EUA Donald Trump (Republicanos), que vai ocorrer em 20 de janeiro, contará com a presença de, ao menos, 35 deputados de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma lista com o nome dos parlamentares foi divulgada pela equipe da líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PL-DF).

Maior partido de oposição, o PL deve contar com 26 deputados na cerimônia. A lista também conta com sete nomes de parlamentares de partidos da base do governo. União (4), Progressistas (2) e Republicanos (1) têm ministros na Esplanada dos Ministérios. Completam a lista dois deputados do Podemos. Confira a baixo a lista de parlamentares:

Bia Kicis (PL-DF);

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Capitão Alden (PL-BA)

Carla Zambelli (PL-SP)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Coronel Meira (PL-PE)

Coronel Ulysses (União-AC)

Cristiane Lopes (União-RO)

Daniel José (Podemos-SP)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Delegado Caveira (PL-PA)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Evair de Melo (PP-ES)

Fernando Máximo (União-RO)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gustavo Gayer (PL-GO)

José Medeiros (PL-MT)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Maurício Marcon (Podemos-RS)

Mayra Pinheiro (PL-CE)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Pedro Lupion (PP-PR)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Vermelho Maria (PL-PR)

Zé Trovão (PL-SC)

Há expectativa ainda de o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro ir à posse de Trump. No entanto, o ex-chefe do Executivo está com o passaporte apreendido pela PF (Polícia Federal), por ser investigado em um suposto envolvimento em uma trama golpista após as eleições de 2022.

Na quarta-feira (6), o republicano foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele conquistou pouco mais dos 290 delegados, 30 a mais do que precisava. O ex-presidente venceu em estados considerados decisivos, como a Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. Ele derrotou a democrata Kamala Harris.

‌



Trump retorna à Casa Branca oito anos após a primeira eleição e será o segundo presidente na história do país a governar por dois mandatos não consecutivos.

Nas eleições de 2020, o republicano perdeu para Joe Biden e, na ocasião, muitos acreditavam que a carreira política de Trump tinha chegado ao fim.

Além disso, esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente eleito é réu em diversos processos criminais — o que inclui conspiração contra o Estado pelo incentivo ao ataque ao Capitólio.